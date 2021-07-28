Легкомоторный самолет разбился в Амурской области

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

В Амурской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. По предварительной информации, крушение самолета произошло из-за отказа двигателя.

В результате инцидента погибших нет.

Информация о пострадавших уточняется, сообщает в среду, 28 июля, Telegram-канал «112».

До этого легкомоторный самолет Sierra P2002 упал около села Калинка рядом с Хабаровском. Один человек скончался на месте. Позднее женщина, пострадавшая при падении самолета в Хабаровском крае, скончалась в больнице.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов. В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».