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Легкомоторный самолет разбился в Амурской области

Анастасия Волоснова

Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Амурской области
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

В Амурской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. По предварительной информации, крушение самолета произошло из-за отказа двигателя.

В результате инцидента погибших нет.

Информация о пострадавших уточняется, сообщает в среду, 28 июля, Telegram-канал «112».

До этого легкомоторный самолет Sierra P2002 упал около села Калинка рядом с Хабаровском. Один человек скончался на месте. Позднее женщина, пострадавшая при падении самолета в Хабаровском крае, скончалась в больнице.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов. В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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