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Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде в Токио
Фото: Скриншот видео на YouTube (www.youtube.com/watch?v=VEMNI28ZHk8)

Американская четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Симона Байлз не будет принимать участие в индивидуальном многоборье на летних Играх в Токио. Об этом сообщили в аккаунте Федерации спортивной гимнастики США в Twitter.

Во вторник спортсменка снялась с соревнований в групповом многоборье. Награды индивидуального этапа соревнований будут разыграны в четверг, 29 июля.

Соответствующее решение было принято на фоне медицинского обследования. Специалисты пришли к выводу, что 24-летней гимнастке в настоящее время необходимо сфокусироваться на своем ментальном здоровье.

Заменять спортсменку в индивидуальном многоборье будет американская спортивная гимнастика Джейд Кэри. Участие Байлз в соревнованиях в отдельных видах также находится под вопросом.

Изначально сообщалось, что спортсменка не может продолжить свое участие в соревнованиях по медицинским причинам, однако через некоторое время сама Байлз заявила, что травмы у нее не было. По словам девушки, которая уже 19 раз становилась чемпионкой мира, она решила не продолжать соревнования из-за «повреждения гордости» после неудачно выполненного опорного прыжка.

До этого «ВМ» писала, что российская шпажистка Колобова решила взять паузу в карьере после Олимпиады в Токио. Спортсменка отметила, что совсем прощаться со спортом она не хочет. Она добавила, что чувствует в себе силы бороться, однако утратила былые навыки быстрого фехтования. По словам чемпионки, она стала замечать, что допускает на своих выступлениях много промахов, и отмечать наличие брака в технике.

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