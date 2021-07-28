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Теннисист Медведев резко ответил журналисту на Олимпиаде в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Теннисист Медведев резко ответил журналисту на Олимпиаде в Токио
Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос иностранного журналиста, который обратился к спортсмену в микст-зоне после матча третьего этапа соревнований по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.

Задавая вопрос, представитель иностранного СМИ назвал всех спортсменов из России «читерами» (жуликами/ мошенниками — прим. «ВМ»).

— Я впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел, — цитирует ответ спортсмена на провокацию РИА Новости.

До этого «ВМ» писала, что российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. В 1/8 финала спортсмен одержал победу над итальянским теннисистом Фабио Фоньини. Встреча, состоявшая из трех сетов, завершилась со счетом 6:2, 3:6 и 6:2. В ходе этого матча Медведеву стало плохо, однако после того, как врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, игрок смог продолжить матч.

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