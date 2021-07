Уголовное дело о клевете возбудили в отношении главреда The Insider*

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В отношении главного редактора The Insider* (администратор его доменного имени признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете после его заявлений о сотрудничестве ГРУ Минобороны России с журналистом из Нидерландов Максом ван дер Верффом. Об этом в среду, 28 июля, сообщила адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.

По словам адвоката, ситуация начала развиваться тогда, когда Доброхотов опубликовал на своей странице в Twitter заявление о том, что нидерландский журналист распространяет фейковую информацию о задании ГРУ. После этого Гуревич подала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели экспертизу и возбудили дело в отношении Доброхотова.

Адвокат добавила, что к главному редактору был подан иск о защите чести и достоинства в интересах ван дер Верффа.

Так, главреду The Insider* может грозить до двух лет лишения свободы.

Гуревич уточнила, что в отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело по статье «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», передает ТАСС.

23 июля «ВМ» писала, что Минюст включил The Insider SIA* в список иноагентов. The Insider SIA*, зарегистрированное в Риге, является администратором доменного имени интернет-издания The Insider*.

