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Первый этап капитального ремонта Строгинского моста приблизился к завершению

Анастасия Колоскова

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Первый этап капитального ремонта Строгинского моста приблизился к завершению
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Подошел к завершению первый этап капитального ремонта Строгинского моста. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В настоящее время идет ремонт тротуара по направлению в область. В рамках первого этапа специалисты демонтировали старое дорожное покрытие и уложили выравнивающий слой на одной полосе движения в каждом направлении. Ведутся работы по устройству гидроизоляции и новые деформационных швов, после чего начнется укладка асфальта.

Цикл работ будет повторен еще на четырех полосах. В пресс-службе напомнили, что ремонт будет вестись в 4 этапа, чтобы не перекрывать полностью движение. Во время работ постоянно открыты две полосы в каждом направлении и один тротуар.

Третий и четвертый этапы предусматривают обновление рельсов и железобетонных плит трамвайных путей. Кроме того, здесь заменят все опоры наружного освещения. Специалисты обновят ступени лестничных сходов, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур и восстановят чугунное ограждение.

— Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений, — приводит слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Работы по капитальному ремонту Строгинского моста на северо-западе столицы начались еще в апреле. Решение о необходимости проведения капремонта было принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году.

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