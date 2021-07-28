«Была большая проблема»: Сергей Безруков — о бездетном браке с первой женой

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Сергей Безруков рассказал о том, как переживал из-за отсутствия детей в браке со своей первой женой Ириной. Пара прожила 15 лет, однако за это время в семье так и не произошло пополнение.

В интервью Светлане Бондарчук Безруков признался: он всегда хотел, чтобы у него было много детей.

— Это была большая проблема для меня, такая ломка, — поделился артист. — Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое. Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит: здоровые люди, и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание: когда жена и много детей. Это мой образ.

В семье актера уже трое детей, младший родился на прошлой неделе, но пара не хочет на этом останавливаться: через год они планируют усыновить малыша.

— Мы с Аней решили, что мы возьмем еще ребенка через год, мы хотим погодок вырастить, — рассказал Безруков.

Актер расстался с первой супругой в 2015 году, а в 2016 году он женился на режиссере Анне Матисон. Пара воспитывает трех детей: пятилетнюю Машу, трехлетнего Степана и новорожденного Василия.