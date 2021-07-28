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В Росстате озвучили соотношение числа мужчин и женщин в России

Елена Фролова

Общество
В Росстате озвучили соотношение числа мужчин и женщин в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно данным Росстата, в России на одну тысячу мужчин в среднем приходится 1154 женщины в 2021 году.

В возрастной категории старше 70 лет отмечена самая большая разница. В этом возрасте на одну тысячу мужчин приходится 2278 женщин. При этом представительниц прекрасного пола оказалось меньше мужчин в молодой возрастной категории. То есть в возрасте от ноля до четырех лет на одну тысячу мальчиков приходится 944 девочки.

В общей сложности, по статистическим данным, на одну тысячу мужчин приходится меньше женщин в возрасте до 34 лет. И только начиная с 35–39 лет и до 70 и старше соотношение сторон меняется, а представительниц слабого пола становится больше, отмечает RT.

Помимо этого, существует разница между сельским и городским населением. К примеру, в городах на одну тысячу представителей сильного пола приходится 1186 женщин, а в сельских поселениях — 1066.

В 2020 году общий показатель был таким же, как и в 2021 году. За прошедшее десятилетие разница стала меньше. Так, в 2011 году на одну тысячу мужчин приходилось 1163 женщины.

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