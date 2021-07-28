S7 Group создаст собственный лоукостер

Фото: @s7airlines / Официальный аккаунт компании S7 в Instagram

Российский холдинг S7 Group создаст свой лоукостер. Об этом на пресс-конференции в среду, 28 июля, сообщила акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

— Мы будем запускать новую лоукост-компанию, — приводит слова Филевой ТАСС.

В будущей лоукост-компании будут задействованы авиасудна Airbus 320 neo, рассчитанные на 186 пассажиров. Запустить полеты самолетов лоукостера планируется в июле следующего, 2022 года.

Глава совета директоров добавила, что компания будет представлять собой отдельную бизнес-модель. У нее будет своя сеть маршрутов с сохранением общего с авиалиниями акционера.

S7 Group предполагает, что рейсы новой компании будут осуществляться между регионами России и странами СНГ.

В настоящее время холдинг совместно с представителями аэропортов занимается составлением финальной сети маршрутов. Предварительно сообщается, что авиасообщение может быть налажено с Казанью, Новосибирском и Челябинском.

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