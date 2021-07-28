Пьяному москвичу проломили череп в ходе пьяной драки на северо-востоке столицы

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Россия, Москва, улица Проходчиков, 1 Карта всех событий

Пьяного москвича госпитализировали с травмами головы после конфликта с прохожим. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел по адресу улица Проходчиков, дом 1. По словам представителя ведомства, вечером в понедельник, 26 июля, москвич в состоянии алкогольного опьянения поссорился с неработающим гражданином. Вскоре между мужчинами завязалась драка.

Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов в область головы и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего москвича госпитализировали.

Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, оскольчатый перелом затылочной кости справа, а также другие раны головы.

На следующий день, 27 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по адресу Ярославское шоссе, дом 120, корпус 2.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Похожий случай произошел утром 25 июля в сквере рядом с домом № 11 на улице 800-летия Москвы. Между москвичом и случайным прохожим состоялась словесная перепалка. В какой-то момент конфликт перерос в драку.

Прохожий потерял над собой контроль и схватился за нож. Ударив им своего оппонента в живот, он скрылся с места преступления.