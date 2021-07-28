Пьяному москвичу проломили череп в ходе пьяной драки на северо-востоке столицы
Пьяного москвича госпитализировали с травмами головы после конфликта с прохожим. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел по адресу улица Проходчиков, дом 1. По словам представителя ведомства, вечером в понедельник, 26 июля, москвич в состоянии алкогольного опьянения поссорился с неработающим гражданином. Вскоре между мужчинами завязалась драка.
Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов в область головы и скрылся с места происшествия.
Пострадавшего москвича госпитализировали.
Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, оскольчатый перелом затылочной кости справа, а также другие раны головы.
На следующий день, 27 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по адресу Ярославское шоссе, дом 120, корпус 2.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Похожий случай произошел утром 25 июля в сквере рядом с домом № 11 на улице 800-летия Москвы. Между москвичом и случайным прохожим состоялась словесная перепалка. В какой-то момент конфликт перерос в драку.
Прохожий потерял над собой контроль и схватился за нож. Ударив им своего оппонента в живот, он скрылся с места преступления.