Москвича ударили ножом в живот в ходе уличной ссоры на севере столицы

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Россия, Москва, улица 800-летия Москвы, 11 Карта всех событий

Житель столицы получил ножевое ранение в живот во время уличной ссоры на севере города. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 25 июля в сквере рядом с домом № 11 на улице 800-летия Москвы. Между москвичом и случайным прохожим состоялась словесная перепалка. В какой-то момент конфликт перерос в драку. Прохожий потерял над собой контроль и схватился за нож. Ударив им своего оппонента в живот, он скрылся с места преступления.

Потерпевшего доставили в больницу, где у него диагностировали повреждение внутренних органов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

За первые шесть месяцев 2021 года статистика ГСУ СК России по Москве показывает, что преступления по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» раскрываются в ста процентах случаев.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве Андрей Добродомов рассказал, с какими проблемами в большинстве случаев москвичи обращаются к сотрудникам СКР, какие преступления чаще всего совершаются в центре столицы, а также о самых громких уголовных делах за последнее время.