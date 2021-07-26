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Раскрываемость убийств и изнасилований в Москве достигла 100%

Илья Ашуров

Происшествия
Раскрываемость убийств и изнасилований в Москве достигла 100%
Фото: СК РФ

За первое полугодие 2021 года московские следователи раскрыли 92,2 процента уголовных дел по статье «Убийство». Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте ГСУ СК России по Москве.

Всего за первые шесть месяцев этого года сотрудники СК возбудили 2503 уголовных дела. Производство окончено по 1966 уголовным делам, из них 1170 — по тяжким и особо тяжким преступлениям.

— По итогам первого полугодия раскрываемость убийств составила 92,2 процента, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть — 100 процентов, раскрываемость изнасилований — также 100 процентов, — рассказали в ведомстве.

При этом стопроцентный показатель раскрываемости преступлений по двум уголовным статьям — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Изнасилование».

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве Андрей Добродомов рассказал, с какими проблемами в большинстве случаев москвичи обращаются к сотрудникам СКР, какие преступления чаще всего совершаются в центре столицы, а также о самых громких уголовных делах за последнее время.

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