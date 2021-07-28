Лекторий «В главной роли — Москва» расскажет о столице в кино

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве». Режиссер Георгий Данелия. 1964 год

Музей Москвы с 29 июля по 31 августа приглашает жителей и гостей города в кинолекторий «В главной роли — Москва». На летней площадке с большим экраном посетители музея смогут посмотреть и обсудить с экспертами фильмы «Я шагаю по Москве», «Подкидыш», «Покровские ворота», «Новая Москва», «Брат 2», «Айка» и «Русалка».

Участники лектория увидят, какие уголки города особенно любимы кинематографистами, какой след в пространстве города оставили разные культурные эпохи, а также узнают, как сделать город не только местом действия, но и самостоятельным персонажем и о каких утраченных зданиях и архитектурных утопиях можно узнать из кино.

Старт программе даст 29 июля фильм режиссера Татьяны Лукашевич «Подкидыш». На экране зрители увидят Чистые пруды, Тверскую улицу, Манежную площадь, Белорусский вокзал.

Во вторник, 17 августа, гостям представят ленту Алексея Балабанова «Брат 2». Москва на пороге XXI века — это город контрастов, в котором соединились советское и постсоветское, парадные виды города и его изнанка.

В четверг, 19 августа, программу продолжит фильм Александра Медведкина «Новая Москва» — запрещенная Сталиным комедия про Москву будущего.

Лента «Русалка» режиссера Анны Меликян 24 августа развернет сказочный сюжет в декорациях реального города.

26 августа зрители увидят культовый фильм режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». В нем Москва становится практически наравне с главными героями: она молода, озорна, свежа и готова к новому общению и открытиям.

В воскресенье, 29 августа, картина «Покровские ворота» режиссера Михаила Козакова представит историческую реконструкцию, взгляд на Москву конца 50-х из 80-х. Зрители узнают, зачем изменено время и место действия и каких персонажей в фильме могли сыграть Андрей Миронов и Никита Михалков.

Программа завершится 31 августа фильмом «Айка» режиссера Сергея Дворцевого.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.