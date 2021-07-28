Неизвестный разбил мужчине голову на северо-востоке Москвы

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Менжинского, 36 Карта всех событий

Неизвестный разбил мужчине голову на улице Менжинского в Москве. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Между москвичом и неизвестным мужчиной в понедельник, 26 июля, произошел конфликт у дома 36 по улице Менжинского. В ходе ссоры злоумышленник нанес жителю столицы несколько ударов в область головы и тела.

После избиения мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Кроме того, неизвестный сломал москвичу лобную кость слева и левую скулу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

До этого «ВМ» писала, что пьяного москвича госпитализировали с травмами головы после драки. Москвич в состоянии алкогольного опьянения поссорился с неработающим гражданином. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов в область головы и скрылся с места происшествия.