Выставка «CoVibe-19» откроется в галерее «Измайлово»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Галерея «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «CoVibe-19». Новым проектом художники пытаются осмыслить тему самоизоляции.

Посетители галереи увидят видео о том, как автор становится перформером в бытовом пространстве собственной квартиры. Название выставки — синтез наименования вируса и игры с понятием «вайб».

«CoVibe-19» — серия работ, созданных по инструкциям, которые направлены на небытовое осмысление бытового пространства и касаются простых объектов, таких как дверь, вид из окна, кухонная утварь, ванная, пачка крупы.

У проекта было две волны — в начале апреля и в сентябре 2020 года. Первая была острой реакцией на происходящее в мире и в жизни каждого в связи с пандемией. В сентябре проект реализовывался вновь, хотя локдаун к этому времени уже закончился.

Выставка открыта с 13 по 23 августа, сообщается на сайте галереи.

Галерея «Нагорная» приглашает посетителей увидеть групповой проект художников «Созидание разрушением», в основу которого легла монография Эриха Фромма «Анатомия человеческой деструктивности». Экспозиция условно поделена на две части: зона «внутренней» деструктивности и зона «внешней» деструктивности. Первая из них рассматривает разрушение человеческой психики. Это пространство, где формировалось мировоззрение человека. Разрушение, направленное на внешние объекты, можно увидеть во второй части выставки. Работы, представленные в этой зоне, словно создают хаос, взрыв.