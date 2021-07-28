Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «CoVibe-19» откроется в галерее «Измайлово»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «CoVibe-19» откроется в галерее «Измайлово»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Галерея «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «CoVibe-19». Новым проектом художники пытаются осмыслить тему самоизоляции.

Посетители галереи увидят видео о том, как автор становится перформером в бытовом пространстве собственной квартиры. Название выставки — синтез наименования вируса и игры с понятием «вайб».

«CoVibe-19» — серия работ, созданных по инструкциям, которые направлены на небытовое осмысление бытового пространства и касаются простых объектов, таких как дверь, вид из окна, кухонная утварь, ванная, пачка крупы.

У проекта было две волны — в начале апреля и в сентябре 2020 года. Первая была острой реакцией на происходящее в мире и в жизни каждого в связи с пандемией. В сентябре проект реализовывался вновь, хотя локдаун к этому времени уже закончился.

Выставка открыта с 13 по 23 августа, сообщается на сайте галереи.

Галерея «Нагорная» приглашает посетителей увидеть групповой проект художников «Созидание разрушением», в основу которого легла монография Эриха Фромма «Анатомия человеческой деструктивности». Экспозиция условно поделена на две части: зона «внутренней» деструктивности и зона «внешней» деструктивности. Первая из них рассматривает разрушение человеческой психики. Это пространство, где формировалось мировоззрение человека. Разрушение, направленное на внешние объекты, можно увидеть во второй части выставки. Работы, представленные в этой зоне, словно создают хаос, взрыв.

Читайте также:
самоизоляциявыставкаэпидемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте