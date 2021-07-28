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Москва возглавила рейтинг эффективности энергетической отрасли регионов

Анастасия Колоскова

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Москва возглавила рейтинг эффективности энергетической отрасли регионов
Фото: Вечерняя Москва

Москва стала первой в рейтинге регионов России по оценке эффективности функционирования энергетической отрасли, который подготовила ассоциация «НП Совет Рынка». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В первую пятерку также вошли Забайкальский край, Калужская, Белгородская и Новгородская области.

Интегральный рейтинг «Субъекты Российской Федерации: точность прогнозирования электропотребления, схема и программа развития электроэнергетики, схема теплоснабжения административного центра, расчеты на розничных рынках электрической энергии, перекрестное субсидирование» ассоциация «НП Совет Рынка» готовит ежегодно с 2018-го. Рейтинг определяет российские регионы, которые имеют наилучшие сводные показатели по основным параметрам функционирования рынка электроэнергетики в 2019–2020 годах. В нем учитываются наличие схемы и программы развития электроэнергетической системы, точность прогнозирования электропотребления региона, изменение величины перекрестного субсидирования и другие показатели.

— Сегодня энергосистема Москвы является одним из самых экономически эффективных, динамично развивающихся и финансово устойчивых топливно-энергетических хозяйств, оснащенных передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами. С 2020 года в городе реализуется программа перспективного развития электроэнергетики, разработанная с учетом Генерального плана Москвы и территориальных схем развития территорий Новой Москвы, — рассказал Кирилл Пуртов.

По его словам, общий объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию электросетевых объектов в 2020–2025 годы, по предварительным оценкам, составит более 136,32 миллиарда рублей. Из них 38,14 миллиарда рублей — инвестиции в новое строительство, добавил министр.

Столичный департамент экономической политики постоянно проводит работы по прогнозированию электро- и теплопотребления Москвы с целью оптимизации режимов работы основного оборудования энергетической системы Москвы. Благодаря этому повышается эффективность работы оборудования, и за счет экономии объемов электро- и теплопотребления сдерживается рост тарифов для потребителей. Кроме того, департамент ведет поэтапную работу по выравниванию тарифов на электро- и теплоэнергию и сокращению перекрестного субсидирования жителей за счет прочих потребителей, отметил Кирилл Пуртов.

Энергосистема Москвы включает 177 электроподстанций напряжением 110, 220 и 500 кВ. Общая протяженность высоковольтных электрических сетей города составляет почти 3,2 тысячи километров, из которых около 52 процента приходится на воздушные и 48 процентов — на кабельные линии. В системе столичного энергоснабжения работают 27 электростанций суммарной установочной мощностью 10,87 ГВт, в том числе 8 электростанций работает на возобновляемых источниках энергии и местных видах топлива. Это малые ГЭС, электростанции при мусоросжигательных заводах и на очистных сооружениях.

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