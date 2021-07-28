Главный онколог Москвы отметил достижения академика Румянцева в организации онкологической помощи

Фото: Ольга Крылова

Работа детской службы онкологической помощи в Москве, организованная под руководством академика РАН Александра Румянцева, может стать примером для лечения злокачественных опухолей у взрослых пациентов. Такое мнение высказал главный онколог города Москвы, директор МКНЦ им. А. С. Логинова Игорь Хатьков в ходе панельной дискуссии «Перспективы развития онкологической помощи детям и взрослым», которая прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47.

— Детская служба онкологии является примером для наших служб в части обоснованности принятия решений, их последовательности, методологии, административных подходов, — сообщил директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, член-корреспондент РАН Игорь Хатьков.

Он отметил, что при этом стоит учитывать, что детская онкослужба работает с меньшим количеством пациентов и диагнозы представлены меньшим количеством форм.

Модератор дискуссии, главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев отметил, что применение детских протоколов лечения у пациентов-подростков и взрослых в возрасте 30 лет показало высокую эффективность.

— Мы провели большую работу в Боткинской больнице и показали, что если подростков и молодых взрослых лечить так же высокоинтенсивно и с соблюдением всех необходимых технологий, как и детей, то больные выздоравливают с такой же частотой, — рассказал Александр Румянцев.

Он напомнил, что программа мэра Москвы «Лучший город Земли» предусматривает вложение серьезных ресурсов в модернизацию здравоохранения. Так, Сергей Собянин, представляя программу в июне, отметил, что в Москве с 2010 года в десять раз выросло количество КТ и МРТ, в пять раз больше пациентов ежегодно получают услуги высокотехнологичных клиник, а в систему ОМС (то есть на бесплатной основе) включены ПЭТ-КТ, протонная терапия, роботические операции и многое другое.

Фото: Ольга Крылова

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии РМАНПО Евгений Никитин обратил внимание на уникальность технологий, которые применяет возглавляемый Румянцевым Центр им Д. Рогачева для лечения детской онкологии.

— У нас есть очень хороший опыт. Использование интенсивных программ лечения острых лейкозов у молодых пациентов повышает результаты этого лечения, он становится такой же, как у детей. Это то, к чему надо стремиться, — отметил Никитин, отвечая на вопрос журналистов о применении во взрослой онкологии практик лечения детей.

Участники дискуссии подчеркнули важность ранней диагностики в лечении онкологических заболеваний как у детей, так и у взрослых. Именно диагностика на раннем этапе является тем краеугольным камнем, который обеспечивает значительное снижение смертности от онкологических заболеваний, отметили специалисты-онкологи.

Врачи сошлись во мнении, что централизация оказания онкологической помощи в столице, развитие единой амбулаторно-стационарной структуры лечения рака в Москве, появление специальной программы, которая занимается регистрацией, точным учетом и ведением онкологических пациентов — канцер-регистра — позволит создать в городе лучшую службу онкологической помощи в мире. По результатам встречи Александр Румянцев отметил, что все прозвучавшие предложения будут направлены для включения в Народную программу «Единой России», над которой сейчас идет большая работа. Он напомнил, что любой житель может внести свои идеи и наказы в Народную программу, просто обратившись в Штаб общественной поддержки, а также на сайте np.er.ru.