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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла бронзовую медаль на летней Олимпиаде в Токио и принесла национальной сборной 20-ю награду.

В борьбе за бронзовую медаль в весовой категории до 70 килограммов девушке удалось одержать победу над спортсменкой из Хорватии Барбарой Матич.

Эта награда стала первой для дзюдоистов, представляющих Россию, на Олимпийских играх-2020.

К настоящему моменту в активе сборной России уже есть 20 наград, среди которых семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

28 июля российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. В 1/8 финала спортсмен одержал победу над итальянским теннисистом Фабио Фоньини. Встреча, состоявшая из трех сетов, завершилась со счетом 6:2, 3:6 и 6:2. В предстоящем этапе россиянин сыграет против испанца Пабло Карреньо Буста. Матч запланирован на четверг, 29 июля, и начнется в 05:00 по московскому времени.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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