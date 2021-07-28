Ретроспективу Петра Мамонова представят в «Иллюзионе»

Фото: Петр Мамонов в фильме «Остров»

Кинотеатр «Иллюзион» приглашает москвичей и гостей столицы с 30 июля по 8 августа увидеть фильмы с участием Петра Мамонова. Ретроспектива подготовлена Госфильмофондом.

В афише представлены дебютная и для Виктора Цоя и Петра Мамонова, и для режиссера Рашида Нугманова «Игла», первая режиссерская работа сценариста Павла Лунгина, трагикомедия «Такси-блюз», его же «Остров», фантасмогоричная драма Сергея Сельянова «Время печали еще не пришло», посвященная советским неформалам документальная короткометражка «Стоит лишь тетиву натянуть», снятая по интерпретированному кинодраматургом Надеждой Кожушаной рассказу Фолкнера мистическая военная драма Никиты Тягунова «Нога», первый полнометражный фильм Сергея Лобана — фантастическая драма «Пыль».

Все фильмы, кроме «Такси-блюз» и «Пыль», будут показаны с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Все фильмы перед показами будут представлены известными спикерами, сообщается на сайте кинотеатра.

Петр Мамонов — создатель группы «Звуки Му», поэт, музыкант, актер — ушел из жизни 15 июля.