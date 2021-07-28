Адвокат рассказал, что грозит стрелковому клубу за самоубийство посетителя

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В отношении стрелкового клуба, где посетитель покончил с собой, могут провести проверку. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказал адвокат Даниил Лунев.

Инцидент произошел в Новосибирске. Мужчина пришел в стрелковый клуб на занятия, однако позднее совершил самоубийство. Инструктор, который находился рядом с мужчиной, не успел его спасти.

Лунев отметил, что несчастные случаи в стрелковых клубах не являются редкостью. По словам адвоката, большая часть таких заведений не требует у клиентов справки, так как боится отпугнуть этим посетителей.

— В некоторых клубах посетители заполняют анкету, в которой подтверждают, что не состоят на учете в ПНД, не имеют психических отклонений и ознакомлены с правилами обращения с огнестрельным оружием. В данном случае инструктору ничего не грозит, — пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что из-за инцидента в отношении клуба могут организовать специальную проверку.

До этого судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде в Москве. Погибший — 30-летний мужчина. В начале июля он пришел на работу, заперся в одном из помещений и совершил самоубийство.

Мотивы и обстоятельства, толкнувшие мужчину на подобный поступок, пока неизвестны.