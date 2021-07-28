Перечислены знаки зодиака, которым запрещено носить серебро

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Есть некоторые знаки зодиака, которым не стоит носить серебро. По словам астролога, им лучше выбирать аксессуары и украшения из других металлов.

Телец

Этим людям желательно избегать данный драгоценный металл, потому что он негативно сказывается на их энергии. Скорее всего, представители этого зодиакального созвездия сами замечали, что при ношении серебра у них появлялись недомогания, чувства тревожности и нерешительности. Помимо этого, металл может стать причиной серьезных заболеваний, поэтому Тельцам лучше всего выбирать изделия из золота или меди.

Весы

Рожденным под этим созвездием тоже рекомендовано забыть про серебряные украшения. Этот драгметалл оказывает плохое влияние на их жизненной энергии, а также оказывает препятствие денежному потоку. Весам этого зодиакального знака советуют покупать изделия из меди. Она обладает целебными свойствами. Помимо этого, им подойдет золото и бронза.

Козерог

Козероги относятся к людям, мало подвластным воздействию металлов. Однако, несмотря на это им все же не стоит носить серебро. Представителям этого знака зодиака отлично подойдут золото и платина. Именно эти металлы будут придавать им силы, а также уберегут их от различных неприятностей, отмечает Newinform.