Тина Канделаки рассказала, какие отношения связывали ее с Сулейманом Керимовым

Фото: Из личного архива Тины Канделаки

Медиаменеджер и журналистка Тина Канделаки рассказала о том, какие взаимоотношения были между ней и Сулейманом Керимовым в 2006 году. Тогда телеведущая попала в автомобильную аварию в Ницце. В автомобиле вместе с ней находился бизнесмен Сулейман Керимов.

— Попала я с ним в эту аварию, мы были товарищами и тогда, и сейчас. В 45 я точно могу себе позволить сказать: «Да, был роман, да, было красиво!». Но не было романа. Я правда попала с ним в аварию — в жуткую, страшную, никому не пожелаю. Он никогда не был в меня влюблен, — рассказывает Канделаки в интервью каналу «Стрелец-молодец».

По словам журналистки, работа для нее — это все, и роль жены олигарха она не смогла бы примерить из-за занятости.

— Я классическая карьеристка. Для меня работа — это все, — признается Канделаки. — Я счастливая женщина, что родила детей в достаточно раннем возрасте, мне их помогали вырастить. Я делала все, чтобы уделить им как можно больше внимания. Но для меня всегда вначале работа. Я прихожу домой, падаю и засыпаю мгновенно. У такого типа людей приоритеты определены давно. Я никогда бы не смогла быть ни с каким олигархом. В мой график надо попасть, потому что я столько всего делаю.

Также в интервью Канделаки рассказала, почему перестала общаться с Ксенией Собчак. Раньше ведущие даже праздновали совместные дни рождения, однако внезапно дружба распалась. По признанию Канделаки, Ксения приревновала своего тогдашнего ухажера к подруге, а Тина, не знающая полумер, обиделась на нее, так как обвинения были неправомерны и оскорбительны. Налаживать отношения и объясняться с Ксенией Тина не сочла нужным.

— В современном мире нет ничего важнее доверия. Если тебе человек не доверяет, ты его не можешь завоевать. Люди вообще очень недоверчивые, особенно в нашей среде, — комментирует Тина.

Ранее Канделаки поделилась с подписчиками своим секретом успеха и порекомендовала не списывать свои неудачи «на звезды».