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«Перестаньте винить в неудачах звезды»: Тина Канделаки поделилась секретом успеха
Фото: instagram.com/tina_kandelaki

«Перестаньте винить в неудачах звезды»: Тина Канделаки поделилась секретом успеха

Илья Ашуров

Звезды

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, как добиться успеха. Свой рецепт достижения целей она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам Канделаки, люди часто оправдывают свои неудачи астрологическими измышлениями. Например, ретроградным Меркурием. Однако единственно правильный путь — решать проблемы собственными усилиями, не уповая на «парад планет».

— Друзья, у меня от вас секретов нет. Отвечаю: надо пахать. Встать с дивана, поработать, почитать, перестать делать одно и то же изо дня в день и ждать другого результата, — написала Канделаки.

Также телеведущая призвала свою аудиторию «перестать винить в своих неудачах звезды», а вместо этого преодолевать свою лень.

Подписчики Канделаки полностью поддержали ее точку зрения.

«Меркурий и не знает, что он во всем виноват»; «Да-да, это все Меркурий виноват, тот, что ретроградный. А что всю ответственность на себя, тогда и усилий нужно больше»; «Самое страшное — это когда ты обманываешь самого себя и в этой иллюзии живешь. Поэтому я научился смотреть только на себя», — написали подписчики в комментариях к публикации.

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