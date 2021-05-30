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Проклова заявила, что Абдулов не мог иметь детей
Кадр из фильма Гений

Проклова заявила, что Абдулов не мог иметь детей

Анастасия Волоснова

Звезды

Актер Александр Абдулов не мог иметь детей из-за бесплодия. Об этом рассказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в программе «Прямой эфир».

Ранее в Санкт-Петербурге появился 47-летний рокер Сергей Шиподько, который назвал себя внебрачным сыном Абдулова. Проклова опровергла данную информацию. По ее словам, актер всегда был бесплодным.

— Саша действительно был очень темпераментным человеком, очень любил женщин. Я думаю, если бы у Саши была такая возможность, у него, наверное, было бы много детей в этой жизни. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей, — поделилась Проклова.

Ведущий программы Андрей Малахов напомнил, что вторая жена Абдулова родила ему дочь Евгению.

Друг Абдулова, кинопродюсер Марк Рудинштейн ответил Малахову, поддерживая Проклову. По словам кинопродюсера, в настоящее время в мире существует множество различных способов для искусственной беременности, которыми мог воспользоваться актер.

Ранее беременная Елизавета Арзамасова удивила поклонников смелой фотосессией.

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