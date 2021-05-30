Проклова заявила, что Абдулов не мог иметь детей

Кадр из фильма Гений

Актер Александр Абдулов не мог иметь детей из-за бесплодия. Об этом рассказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в программе «Прямой эфир».

Ранее в Санкт-Петербурге появился 47-летний рокер Сергей Шиподько, который назвал себя внебрачным сыном Абдулова. Проклова опровергла данную информацию. По ее словам, актер всегда был бесплодным.

— Саша действительно был очень темпераментным человеком, очень любил женщин. Я думаю, если бы у Саши была такая возможность, у него, наверное, было бы много детей в этой жизни. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей, — поделилась Проклова.

Ведущий программы Андрей Малахов напомнил, что вторая жена Абдулова родила ему дочь Евгению.

Друг Абдулова, кинопродюсер Марк Рудинштейн ответил Малахову, поддерживая Проклову. По словам кинопродюсера, в настоящее время в мире существует множество различных способов для искусственной беременности, которыми мог воспользоваться актер.

Ранее беременная Елизавета Арзамасова удивила поклонников смелой фотосессией.

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