«Танцевать не умеет»: подписчики раскритиковали Бузову за неудачное танго на балу

Фото: instagram/buzova86

Поклонников неприятно шокировали движения певицы Ольги Бузовой на «Венском балу» в Москве. По мнению подписчиков, у знаменитости заплетались ноги в танце, видео которого было опубликовано в сторис ее Instagram-аккаунта.

Звезда пришла на бал в красном платье из шелка с перьями на груди. Ее образ дополнили черные босоножки на шпильке. Многие поклонники отметили, что другие дамы выбрали для бала менее дерзкие наряды в виде платьев в пол.

Во время мероприятия певица не смогла станцевать танго. Подписчики увидели в движениях Бузовой позор и фиаско.

«Только и умеешь дергаться. В серьезном танце — как бревно. Позорище»; «На полусогнутых»; «Видео с бала — ужас. Даже вальс танцевать не умеет мадам Бузова. Ни пластики, ни красоты»; «Ну и пластика бегемота — это нечто. Гиппопотам на льду», — написали комментаторы.

Ранее поклонников возмутило «неадекватное» поведение Бузовой на концерте в Волгограде.

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