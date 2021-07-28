День поэзии пройдет в усадьбе Шахматово

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Музей-усадьба А. А. Блока «Шахматово» 1 августа приглашает посетителей на традиционный праздник — День поэзии. Мероприятие собирает людей, которых объединяет любовь к поэзии и к творчеству Блока.

Август 2021 года особенный — прошло 100 лет как Александр Блок покинул этот мир. Но творчество поэта продолжает жить в каждой строчке стихов, звучащих в усадьбе.

В первое воскресенье августа на поляне у валуна гости усадьбы услышат стихи поэтов Серебряного века, увидят выступление профессиональных музыкантов и театральные постановки.

Праздник пройдет в формате open air, сообщается на сайте музея.

А мемориальная квартира Андрея Белого представляет выставку «Смолк — первый голос», приуроченную к 100-летию со дня смерти А. А. Блока. Посетители увидят материалы, связывающие поэтов: книги Блока из библиотеки Белого, сохраненный Белым лист с могилы Блока, произведения Белого, увековечивающие его память. Одним из уникальных экспонатов является портрет Блока на смертном одре. Под стеклом окантованного портрета — волос Блока и цветок с его гроба.