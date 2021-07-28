Свыше 240 тысяч звонков поступило в «Систему‑112» Подмосковья за неделю

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 240 тысяч обращений от жителей и гостей Московской области поступило на единый номер спасения 112 за прошедшую неделю. Такую информацию предоставили в государственном казенном учреждении Московской области (ГКУ МО) «Центр 112».

Из указанного числа около 110 тысяч обращений требовали оперативного реагирования.

— Свыше 75 процентов всех вызовов экстренных служб, что поступили в областную «Систему-112», были адресованы скорой медицинской помощи, — уточнили в пресс-службе учреждения.

Помимо этого, более 21 процента касались полиции и ГИБДД, а еще четыре процента — службы пожарной охраны, аварийной службы газовой сети, МЧС и других служб, отмечает РИАМО.

Всего с января текущего года на экстренный номер 112 поступило свыше 6,7 миллиона обращений от жителей и гостей Подмосковья. С момента запуска «Системы-112» на территории Московской области (с 1 июня 2015 года) — более 53,3 миллиона вызовов.

«Система-112» стала одним из основных каналов вызова оперативных служб в Москве. Только за 2020 год на этот номер поступило свыше 1,8 миллиона обращений.