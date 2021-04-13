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Система-112 в Москве стала основным каналом вызова оперативных служб
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Система-112 в Москве стала основным каналом вызова оперативных служб

Виктория Родимкина

Город

В столице Система-112 стала основным каналом вызова оперативных служб. Работу системы обсудили на заседании президиума правительства Москвы.

В прошлом году на номер 112 поступило более 1,8 миллиона звонков. С начала 2021 года специалисты приняли 1,1 миллиона звонков, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Диспетчеры в круглосуточном режиме принимают и обрабатывают сообщения об угрозах жизни, здоровью и имуществу граждан. С помощью системы можно получить данные о номере и местонахождении абонента, а также узнать другую информацию для быстрого реагирования. Вызовы от горожан после анализа передают диспетчерам экстренных оперативных служб.

Помимо этого, по номеру 112 можно получить справочную информацию по вопросам безопасности жизнедеятельности и психологическую поддержку.

Система-112 взаимодействует более чем с 200 службами и организациями города. Каждый день 65 операторов принимают и обрабатывают вызовы не только на русском, но и на иностранных языках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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