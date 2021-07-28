Названа стоимость аренды самого дорогого особняка в Подмосковье

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Двухэтажный особняк в дворцовом стиле можно арендовать в подмосковной Истре. Его площадь составляет 800 квадратных метров, а стоимость аренды — 110,6 миллиона рублей за месяц проживания. Об этом сообщил директор аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

— Снять данный особняк возможно минимум на год. На несколько месяцев (в том числе и на лето) самым дорогим вариантом станет резиденция «Сареево Резорт», площадь которой составляет четыре тысячи квадратных метров. Она находится в Одинцовском округе. Обойдется эта недвижимость в четыре миллиона рублей в месяц, — пояснил Алексей Попов.

Вместе с тем самым доступным предложением на рынке загородной недвижимости в Подмосковье является двухэтажный дачный домик площадью 46 квадратных метров. Он находится в Богородском округе. Его сдают за 35 тысяч рублей в месяц, отмечает РИАМО. При этом в Красногорске можно снять дачный домик за условные пять тысяч рублей в месяц, если соблюсти одно условие — ухаживать за территорией.

Как уточнил Алексей Попов, средняя ставка аренды загородного жилья составляет примерно 95 тысяч рублей, дачного домика — порядка 55 тысяч рублей в месяц.