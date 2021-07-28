Ясновидящая Кажетта рассказала, как избежать опасностей в период противостояния Марса с Юпитером

Фото: Личный архив ясновидящей

Финалистка битвы экстрасенсов, ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, что 29 июля Марс войдет в противостояние с целеполагающим Юпитером, и пояснила, как пережить этот период без несчастных случаев.

По ее словам в это время человек будет испытывать стремление двигаться вперед и атаковать, однако для успеха необходимо делать тактические отступления.

— Научившись самоконтролю, смирению и терпению, вы снизите риск возникновения проблем в отношениях, несчастных случаев или переутомления. Уравновешивание духа соперничества и более дипломатического подхода обеспечит успех, — отметила ясновидящая.

В период оппозиции Марса и Юпитера человек способен ярче проявить таланты, уверенность в себе и предприимчивость, которые важны для достижения успеха. Испытывая жажду большего от жизни, многие будут готовы рисковать.

— С позицией «кто не рискует, тот не пьет шампанского» вы наверняка сможете исполнить свои желания и насладиться успехом. Однако очень важно помнить о самоконтроле, смирении и терпении, — обратила внимание Кажетта.

Кроме того, с 27 июля по 11 августа 2021 года планета Меркурий будет находиться во Льве. В астрологии Меркурий — планета интеллекта и общения. Энергия Льва очень величественна, поэтому идеи, рожденные во время транзита Меркурия во Льве, будут грандиозными, масштабными и, возможно, даже откровенно бредовыми. Но очень интересными. Ясновидящая Кажетта рассказала, чего ждать от этого периода разным знакам зодиака.