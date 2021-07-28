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СК проведет проверку после самоубийства мужчины в одном из тиров в Новосибирске

Михаил Алимов

Происшествия
СК проведет проверку после самоубийства мужчины в одном из тиров в Новосибирске
Фото: Пресс-служба Госдумы

Следственный комитет проведет проверку по факту самоубийства мужчины в одном из тиров Новосибирска. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

— Проводится проверка, — сообщила представитель ведомства ТАСС.

Инцидент произошел в стрелковом клубе, находящемся в Новосибирске. Мужчина пришел в помещение на занятия. Спустя некоторое время он совершил самоубийство. Инструктор клуба в этот момент находился рядом, но не сумел помочь ему.

Адвокат Даниил Лунев рассказал «ВМ», что несчастные случаи в стрелковых клубах не являются редкостью. Далеко не все тиры требуют от клиентов справки из психдиспансеров, боясь отпугнуть посетителей. Он также упомянул, что если клиенты в данном клубе заполняли специальную анкету, в которой подтверждали, что не состоят на учете в ПНД, не имеют психических отклонений и ознакомлены с правилами обращения с огнестрельным оружием, то инструктору точно ничего грозить не будет.

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