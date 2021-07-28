Путин призвал ремонтировать как минимум по 1400 школ в год

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил пересмотреть планы Минпросвещения по проведению капитального ремонта школ в стране.

— Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? А всего зданий, если мы говорим, что это десять с небольшим процентов? Всего это 7353 здания, — рассказал глава государства.

При сохранении таких темпов, по его словам, школы будут ремонтировать более десяти лет. Для выполнения программы по их ремонту в намеченный срок — до 2026 года — необходимо ежегодно проводить капремонт в 1400–1500 школах, добавил российский лидер.

Глава министерства Сергей Кравцов пояснил, что речь шла о планах по ремонту на 2022 год, а дальше темпы планировалось ускорить. При запланированной скорости объемы финансирования придется увеличивать, а это должно идти ровным темпом, ответил министру Путин.

По словам президента, этот разговор будет вестись не до 2026-го, а до 2056 года, поэтому Минпросвещения необходимо самостоятельно помогать с проектно-сметной документации. С этой целью глава государства подготовит поручения для вице-премьера Марата Хуснуллина, передает РИА Новости.

Во время прямой линии Путин заявил, что в России необходимо построить около 1300 новых школ. Жители должны получить новую школу, если текущая находится в аварийном состоянии, добавил глава государства.