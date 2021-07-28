Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин призвал ремонтировать как минимум по 1400 школ в год

Иван Юминов

Общество
Путин призвал ремонтировать как минимум по 1400 школ в год
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил пересмотреть планы Минпросвещения по проведению капитального ремонта школ в стране.

— Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? А всего зданий, если мы говорим, что это десять с небольшим процентов? Всего это 7353 здания, — рассказал глава государства.

При сохранении таких темпов, по его словам, школы будут ремонтировать более десяти лет. Для выполнения программы по их ремонту в намеченный срок — до 2026 года — необходимо ежегодно проводить капремонт в 1400–1500 школах, добавил российский лидер.

Глава министерства Сергей Кравцов пояснил, что речь шла о планах по ремонту на 2022 год, а дальше темпы планировалось ускорить. При запланированной скорости объемы финансирования придется увеличивать, а это должно идти ровным темпом, ответил министру Путин.

По словам президента, этот разговор будет вестись не до 2026-го, а до 2056 года, поэтому Минпросвещения необходимо самостоятельно помогать с проектно-сметной документации. С этой целью глава государства подготовит поручения для вице-премьера Марата Хуснуллина, передает РИА Новости.

Во время прямой линии Путин заявил, что в России необходимо построить около 1300 новых школ. Жители должны получить новую школу, если текущая находится в аварийном состоянии, добавил глава государства.

Читайте также:
Владимир ПутиншколаМинпросвещения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте