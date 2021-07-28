Подмосковный полицейский стал серебряным призером Олимпиады в Токио

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Старший сержант подмосковной полиции Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Он выступал в составе четверки, взявшей второе место в плавательной эстафете 4х200 метров вольным стилем. Об этом в среду, 28 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Призерами также стали российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев и Михаил Довгалюк.

По словам представителя ведомства, они смогли опередить австралийцев на 0,03 секунды. И весомый вклад в это внес Рылов.

После второго этапа эстафеты наша команда занимала третью позицию, но он сумел преодолеть дистанцию за 1 минуту 45,26 секунды. Это позволило вырваться на вторую строчку. Первое место заняли спортсмены из Великобритании.

Евгений Рылов работает в патрульно-постовой службе полиции Отдела МВД России по городскому округу Лобня Московской области. Для него это уже не первая награда на Олимпиаде — ранее он стал победителем в заплыве на 100 метров на спине.

Имеет титул заслуженного мастера спорта России. Стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Награжден медалью «За укрепление международного полицейского сотрудничества».

— Руководство и сотрудники МВД России поздравляют Евгения и его товарищей по команде с высоким достижением и желают им новых побед, — заключила Волк.

Российские пловцы проплыли всю дистанцию за 7 минут и 1,81 секунды. Этот результат позволил им взять серебряную медаль, которая стала 19-й наградой российской сборной.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.