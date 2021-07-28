Российский гимнаст Нагорный взял бронзу в личном многоборье на Олимпиаде-2020

Никита Нагорный / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Российский гимнаст Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен набрал на шести снарядах 88,031 балла. Золотую медаль завоевал японец Даики Хашимото (88,465), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065).

Медаль отечественного атлета стала для сборной России 21-й на Играх в Токио.

26 июля Нагорный вместе Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным победили в командном турнире на Играх. Атлеты набрали 262,500 балла.

Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая. Российские гимнасты одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх впервые с 1996 года.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.