Эксперты объяснили слова Байдена о «проблемах» Путина

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Дальнейшего продолжения в словах лидера США Джо Байдена о проблемах президента России Владимира Путина не будет. Такого мнения придерживается политолог Сергей Станкевич.

Эксперт уверен, что не нужно пытаться отыскивать в высказывании главы Соединенных Штатов большого смысла.

— Я бы не искал в его словах какого-то доктринального содержания. Как правило, политики, даже такого высокого уровня, в добавок ко всему и возраста, говорят обычно случайные, ситуативные вещи. Не считаю, что тут есть какое-то глубокое содержание, — пояснил Сергей Станкевич.

Политолог добавил, что у России и правда есть проблемы, поэтому Джо Байден отчасти прав. Все еще значителен вклад углеводородов, нефти и газа в доходную часть бюджета страны.

— При этом я бы не стал говорить, что это какое-то нефтегазовое проклятие. Мне кажется, что это ресурс, источник большого дохода, которым пока недостаточно грамотно распоряжаются, — заявил эксперт.

Он посоветовал запустить инвестиционный цикл, вкладываться не только в оружие и инфраструктуру, но и в несырьевой сектор российской экономики, отмечает телеканал 360.

В свою очередь, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что суть высказывания американского президента непростая.

— Россия, с точки зрения Джо Байдена, ощущает уязвимость собственной экономики, и это делает поведение Москвы более агрессивным на международной арене, — разъяснил логику Геворг Мирзаян.

При этом он подчеркнул, что такая позиция стандартна для Соединенных Штатов. Он напомнил, что Вашингтон много раз делал достаточно жесткие антироссийские заявления. По его мнению, США рассматривают Россию как противника. Даже если речь идет о договоренностях между Байденом и Путиным, то не о нормализации отношений, а о прекращении эскалации, отмечает «Царьград».