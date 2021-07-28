Столичный дворец молодежи сделают креативным кластером

Фото: Официальный сайт Московского Дворца Молодежи

Московский дворец молодежи превратится в креативный кластер, главным проектом которого станет «Театр театров», где зрители смогут увидеть лучшие постановки. Об этом рассказал заместитель председателя Московской городской думы, председатель попечительского совета Директорской ложи театров Москвы Степан Орлов.

— Мы подходим к формированию нового креативного кластера на базе Московского дворца молодежи. Мы все помним МДМ как центр театрального искусства, где шумели игры КВН, проводили премьеры, концерты, и сейчас постепенно от очень известного театрального центра мы приходим к пониманию МДМ как креативного кластера, — приводит слова Орлова «Интерфакс».

Он отметил, что во Дворце будут развиваться различные креативные индустрии, над которыми будут работать молодые талантливые авторы и бизнесмены.

— Это будет очень интересная и важная точка Москвы, — подчеркнул Орлов.

Проект «Театр театров», который станет ключевым, откроется спектаклями Театра кошек Куклачева, после чего в нем пройдут постановки театра «Ленком Марка Захарова».

Генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, в свою очередь, отметил, что «на большой площадке будут играть спектакли от «Юноны и Авось» до «Женитьбы фигаро».

По его словам, интерес к проекту проявили также Театр Наций, театр (на Малой Бронной) Богомолова, Et Cetera и «Современник».

Помимо этого, новое пространствостанет площадкой для фестивалей, выставок и музыкальных конкурсов, добавил Ланцман.