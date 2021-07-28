Полицейский умер после драки с хозяином кафе в Химках, подозреваемый задержан

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Россия, Московская область, Химки, улица Пожарского Карта всех событий

Полицейского убили в подмосковных Химках. Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, между сотрудником полиции и подозреваемым произошел конфликт. Возле дома на Пожарской улице мужчины поспорили. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя и ударил оппонента в грудь.

Удар был такой силы, что 38-летний полицейский упал и сильно ушибся головой. От полученных при падении травм он скончался в больнице. Отмечается, что в момент конфликта погибший не находился на службе.

— В результате проведенных оперативных мероприятий полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый житель Москвы 1990 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния, — рассказала Петрова.

Недавно «ВМ» писала о похожем случае. Житель Щелкова убил полицейского, сделавшего ему замечание на детской площадке. Подозреваемый распивал спиртное на детской площадке. Полицейский в свободное от работы время сделал ему замечание, между ними произошел конфликт. Злоумышленник достал нож и два раза ударил сотрудника полиции.