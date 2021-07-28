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«Русские не паниковали»: очевидец рассказал о бушующих в Анталье пожарах

Юлия Евграфова

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Русские не паниковали»: очевидец рассказал о бушующих в Анталье пожарах
Фото: предоставлено очевидцем

На турецких курортах под Антальей — Калемлер, Эвренсеки и Еникёй — проводится частичная эвакуация из-за бушующих лесных пожаров, начавшихся недалеко от района Сиде (Манавгат). Огонь из лесистой местности из-за ветра двинулся к населенным пунктам. Спасатели, задействованные в борьбе со стихией, стараются не допустить, чтобы пожар дошел до нефтяных станций. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцем, который рассказал о ситуации на курортах.

По словам Ари Захави, отдыхающего в Сиде, дым над городом и запах гари он начал ощущать, когда подул сильный ветер.

— Я заметил по ту сторону залива дым — сначала голубого цвета, а потом он начал темнеть. Я вышел из номера посмотреть, что происходит, и заметил, как клубы дыма охватили практически все небо. Сойдя на боковую улочку, я услышал запах гари. Он был несильным, но неприятным, — отметил Ари.

Видео: предоставлено очевидцем

В близлежащих отелях преимущественно живут русские и украинцы. Они, по словам очевидца, не паниковали: вышли из своих номеров и с любопытством наблюдали за происходящим.

— Никакой паники не было. Никто не боялся, что пламя перекинется в нашу сторону, — уверяет мужчина, — хотя по мере приближения дым становился сильнее. Затем в небе начали появляться пожарные вертолеты, которые летели в сторону залива Сиде и возвращались с водой. Их было около трех. Еще над нами кружилась пара самолетов. Они тоже садились на воду, а потом снова взлетали и направлялись в сторону лесных пожаров.

Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
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Фото: предоставлено очевидцем

Самого процесса эвакуации людей собеседник «ВМ» не видел, так как находился не в эпицентре событий.

— Но эвакуация населенных пунктов, как мне рассказали местные, была. Людей забирали из Эвренсеки, Калемлера и Еникёя, — добавил он.

Позже, по словам очевидца, сотрудники экстренных служб призвали отдыхающих и местных жителей без крайней необходимости не перемещаться по Манавгату, чтобы не затруднять движение и не отравиться продуктами горения.

Как рассказала «ВМ» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова, никто из туристов не пострадал из-за стихии. Это, уточнила она, невозможно, поскольку около отелей наблюдается только дым. По словам специалиста, сейчас ситуация находится под контролем. Осипова выразила надежду на то, что «вскоре очаг пожара будет локализован и все будет нормально».

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