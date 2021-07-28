Попова заявила, что COVID-19 стал активно мутировать в последние полгода

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Коронавирус начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 28 июля.

— Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем. Для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много, тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует. Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад, — рассказала глава ведомства.

По ее словам, половина новых случаев COVID-19 в текущий период фиксируется дома, когда люди заражаются от членов семьи. Избежать заражения можно при соблюдении мер и самодисциплины, добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что случаев передачи коронавируса от животных к человеку нет. При этом есть некоторые данные, что животные могут заразиться от людей, приводит ее слова РИА Новости.

В начале июля Попова заявила, что человек, который сделал прививку от COVID-19, не распространяет данный вирус. Она уточнила, что возможны исключительные случаи, при которых распространение произойдет, но «это отдельная совсем история».