Попова заявила, что вакцинированные не могут распространять COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Человек, который сделал прививку от COVID-19, не распространяет данный вирус. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Однако Попова уточнила, что возможны исключительные случаи, при которых распространение произойдет.

— Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть, но это отдельная совсем история, — пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.