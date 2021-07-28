Фасадам клуба-столовой на Гоголевском бульваре в Москве вернули исторический облик

Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Завершена реставрация фасадов здания клуба-столовой на Гоголевском бульваре, которое является памятником конструктивизма. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

Здание входит в ансамбль экспериментального комплекса Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества (РЖСКТ) «Показательное строительство». В настоящее время оно иммет статус объекта культурного наследия регионального значения.

— Клуб-столовая на Гоголевском бульваре — интересный образец архитектуры 1930-х годов. Собственник здания с прошлого года возвращает памятнику его исторический облик. В настоящее время в целом завершены работы по реставрации фасадов: им возвращен первоначальный серый цвет, задуманный архитекторами, воссоздано характерное ленточное остекление. Также до конца года должны быть закончены работы в интерьерах, — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Внутри здания восстанавливают исторические конструкции, среди которых уникальные сохранившиеся фермы. Реставраторы работают над возвращением первоначального вида покрытиям потолков и стен. Облик и дух здания помогают вернуть фотографии 19030-х годов и трехмерный эскиз, представленный в книге архитектора Моисея Гинзбруга «Жилище».

Дом-коммуна состоял из трех корпусов, два из которых были жилыми. Квартиры в них предназначались для небольших семей или одиноких жильцов. В третьем корпусе размещался столовая, клуб, спортзал, а также прачечная, ледник и технические службы дома-коммуны.

Авторы проекта предполагали, что жильцы будут проводить свободное время именно в общественном корпусе, где можно было организовать питание и совместный досуг.

Дом-коммуна был связан с Центральным домом работников искусств, работники которого давали в общественном корпусе концерты и спектакли. Здесь же работали детский сад, библиотека, балетная студия и кружки. Подобный образ жизнипризван был искоренить мещанство и стать проводником новой советской культуры. В послевоенные годы здание было перестроено, и его помещения отдали под различные конторы, пишет официальный сайт мэра Москвы.