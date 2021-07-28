Попова заявила о снижении числа случаев COVID-19 в России

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Число выявляемых случаев коронавируса в России падает, в десяти регионах наблюдается четкое снижение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 28 июля.

— Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29-я неделя, которая закончилась в воскресенье (25 июля — прим. «ВМ»), по сравнению с 28-й — уже минус 4,5 процента в стране, — рассказала она.

Четкое снижение зафиксировано в десяти субъектах, добавила Попова. Полный цикл вакцинации «Спутником V», по ее словам, прошли около 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» — около миллиона, а «КовиВаком» — около 300 тысяч.

Среди людей, которые привились от COVID-19 двумя компонентами вакцины, всего 0,7–0,8 процента заболевших, приводит слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее в среду Попова заявила, что коронавирус начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад.

По ее словам, половина новых случаев COVID-19 в текущий период фиксируется дома, когда люди заражаются от членов семьи. Избежать заражения можно при соблюдении мер и самодисциплины, добавила Попова.