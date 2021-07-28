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Российские туристы не обращались в консульство из-за пожаров в турецком Манавгате

Иван Юминов

В мире
Российские туристы не обращались в консульство из-за пожаров в турецком Манавгате
Фото: предоставлено очевидцем

Обращений от россиян из-за лесного пожара в Манавгате в генконсульство России в Анталье не поступало. Об этом заявил представитель дипломатической миссии в среду, 28 июля.

— Генконсульство внимательно следит за развитием ситуации. Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало, — рассказал он.

Экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки, добавил представитель генконсульства. Из-за сильного ветра, по его словам, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 людей пострадали в результате последствий стихии, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

«Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцем из Сиде, который рассказал о ситуации на курортах. По его словам, дым над городом и запах гари он начал ощущать, когда подул сильный ветер.

В близлежащих к нему отелях преимущественно живут русские и украинцы. Они, по словам очевидца, не паниковали: вышли из своих номеров и с любопытством наблюдали за происходящим.

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