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Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ завершено на 80 процентов

Иван Юминов

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Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ завершено на 80 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнена на 97 процентов, общая строительная готовность ветки превысила 80 процентов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 июля.

— Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца московского метро будет построено. Южный участок мы начали в 2017 году, несколько станций уже находятся в высокой степени готовности, — рассказал глава города.

Строительство БКЛ, по его словам, ведется рекордно высокими темпами. Строительная готовность крупнейшего в мире метрокольца превысила 80 процентов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

28 июля Сергей Собянин сообщил, что уже построено 11 станций БКЛ, в этом году запустят еще девять. На 2022 год и частично на 2023-й останется еще 11 станций.

Проект Большого кольца — самый масштабный для столичного метростроения. На линии длиной 70 километров появится 31 станция, при этом 12 из этого числа уже открыты для пассажиров. БКЛ станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире, обогнав по этому показателю пекинского рекордсмена на три километра.

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