Сергей Собянин сообщил, что строительство БКЛ завершено на 80 процентов
Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнена на 97 процентов, общая строительная готовность ветки превысила 80 процентов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 июля.
— Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца московского метро будет построено. Южный участок мы начали в 2017 году, несколько станций уже находятся в высокой степени готовности, — рассказал глава города.
Строительство БКЛ, по его словам, ведется рекордно высокими темпами. Строительная готовность крупнейшего в мире метрокольца превысила 80 процентов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
28 июля Сергей Собянин сообщил, что уже построено 11 станций БКЛ, в этом году запустят еще девять. На 2022 год и частично на 2023-й останется еще 11 станций.
Проект Большого кольца — самый масштабный для столичного метростроения. На линии длиной 70 километров появится 31 станция, при этом 12 из этого числа уже открыты для пассажиров. БКЛ станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире, обогнав по этому показателю пекинского рекордсмена на три километра.