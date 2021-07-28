Сергей Собянин: Две трети БКЛ достроят до конца года

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Две трети Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро достроят до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 июля.

Глава столицы ознакомился с ходом строительства станции БКЛ метро «Новаторская».

— Самый крупный проект метростроения продвигается, было построено 11 станций, в этом году мы запустим еще девять. На следующий год и частично на 2023-й останется еще 11 станций. Таким образом, до конца года две трети Большого кольца Москвы будет построено, — приводит слова Сергея Собянина РИА Новости.

Как отметил председатель правления ООО «ИБТ» Владимир Петрук, строительно-монтажные работы на станции «Новаторская» вступили в завершающую стадию. По его словам, в ближайшее время специалисты приступят к пусконаладочным работам и начнется подготовка станции к сдаче.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в Обручевском районе, где расположена станция, до конца года завершат благоустройство территории площадью свыше 200 гектаров.

Проект Большого кольца — самый масштабный для столичного метростроения. На линии длиной 70 километров появится 31 станция, при этом 12 из этого числа уже открыты для пассажиров. Большая кольцевая станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире, обогнав по этому показателю пекинского рекордсмена на три километра.

В столичном стройкомплексе рассказали, чтодо конца года планируется завершить сооружение девяти станций Большой кольцевой линии.