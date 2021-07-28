Замначальника следственного управления МВД по Бурятии задержали в Иркутске

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Заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия задержан в Иркутске по подозрению в получении взятки. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области.

Видео: СК РФ

Следствие утверждает, что задержанный 27 июля получил в гостинице взятку в 15 миллионов рублей. Ее через посредника передал адвокат фигуранта одного из расследуемых управлением уголовных дел. За это задержанный должен был оказать давление на своих подчиненных, чтобы они прекратили уголовное преследование подопечного юриста. Отмечается, что взятку предложил человек, обвиняемый в мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Недавно сообщалось о задержании замглавы ГИБДД Ставропольского края. Он и еще шестеро подозреваемых получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел.