Замглавы ГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко задержан в Москве
В Москве в рамках дела об организации преступного сообщества задержан заместитель главы Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в среду, 21 июля.
— Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела «ОПС Сафонова», — рассказал парламентарий.
Ткаченко перевезут в распоряжение СК СКФО в Ессентуках, где будет решаться вопрос о его аресте, отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.
20 июля глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина. В тот же день сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.
Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел.
У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».
Операция проводилась в рамках дела начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого также задержали по подозрению в организации преступного сообщества.
На фотографиях с его загородным домом видно, что многие комнаты «золотого дворца» украшены живописью. Также наблюдается изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.