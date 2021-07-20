Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 20 июля.

— Решение принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления «М» ФСБ России, — приводит слова Волк сайт ведомства.

20 июля сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели спецоперацию в Ставропольском крае, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел.

У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы. В отношении полицейских назначили проведение служебной проверки, их уволят в случае установления вины. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Фото: Александр Хинштейн

Операция проводилась в рамках дела начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого также задержали по подозрению в организации преступного сообщества. На фотографиях его загородного дома видно, что многие комнаты «золотого» дворца украшены живописью. Также изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.