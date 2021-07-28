Один человек погиб из-за перевернувшегося экскаватора на западе Москвы
Россия, Москва, проезд Стройкомбината, 1с53 Карта всех событий
На западе столицы перевернулся экскаватор. Один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел напротив строения 53 дома №1 на проезде Стройкомбината. Подробности происшествия уточняются.
В феврале сообщалось о похожем случае. Тогда экскаватор перевернулся из-за ДТП на Ленинградском шоссе. Пострадала водитель другого автомобиля.