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Один человек погиб из-за перевернувшегося экскаватора на западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Один человек погиб из-за перевернувшегося экскаватора на западе Москвы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проезд Стройкомбината, 1с53 Карта всех событий

На западе столицы перевернулся экскаватор. Один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел напротив строения 53 дома №1 на проезде Стройкомбината. Подробности происшествия уточняются.

В феврале сообщалось о похожем случае. Тогда экскаватор перевернулся из-за ДТП на Ленинградском шоссе. Пострадала водитель другого автомобиля.

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