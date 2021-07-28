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ВОЗ объяснила исключение российского штамма COVID-19 из списка отслеживания

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ объяснила исключение российского штамма COVID-19 из списка отслеживания
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавирусной инфекции AT.1 из списка для мониторинга Alert for Further Monitoring, поскольку считает его не представляющим опасности в глобальном масштабе. Об этом рассказали в штаб-квартире организации в среду, 28 июля.

Данный вариант коронавируса был обнаружен на территории России в январе 2021 года, ВОЗ включила его в список отслеживаемых штаммов в июне. 27 июля организация объявила о прекращении мониторинга AT.1.

В ВОЗ подчеркнули, что перечень штаммов для мониторинга может корректироваться по мере поступления новой информации. В отношении штамма АТ.1 было установлено, что он не представляет риска на глобальном уровне и больше не удовлетворяет критериям для сохранения в списке.

Специалисты организации также отметили, что не стали бы называть штамм АТ.1 российским, поскольку «ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них».

Кроме того, в ВОЗ уточнили, что штамм АТ.1 не был изначально отнесен ни к вызывающим обеспокоенность (variants of concern, VOC), ни к вызывающим интерес (variants of interest, VOI). В отдельный мониторинговый список его вносили потому, что он, предположительно, мог представлять риск в будущем с учетом определенных генетических изменений, сообщает ТАСС.

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