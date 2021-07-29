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«Время камингаута»: Собчак ответила на слухи о романе с Верником

Татьяна Плотникова

Развлечения
«Время камингаута»: Собчак ответила на слухи о романе с Верником
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что ее связывают романтические отношения с актером Игорем Верником.

Как написала Собчак в своем Instagram, сообщения о романе с Верником — самый нелепый слух, привезенный из отпуска. Звезда пояснила, что с Игорем ее связывают крепкие партнерские отношения: в паре с Верником она провела немало мероприятий в разных странах, в его компании совершила множество авиаперелетов.

Некоторые подписчики Собчак оказались разочарованы «камингаутом» знаменитости, отметив, что Ксения и Игорь — красивая пара и хорошо смотрятся вместе. Многие оценили профессиональные качества и отличный дуэт ведущих.

Сообщения о приписываемом романе пришлось опровергать и коллеге Собчак Тине Канделаки. Ведущая рассказала, какие взаимоотношения были между ней и Сулейманом Керимовым в 2006 году. Также в интервью Канделаки рассказала, почему перестала общаться с Ксенией Собчак.

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